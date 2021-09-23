Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

Потерь среди украинских военных нет.