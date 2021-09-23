События

17:35 23.09.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

Потерь среди украинских военных нет.

Теги: #оос #ситуация
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