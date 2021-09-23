Рада может рассмотреть "ресурсный" законопроект на следующей пленарной неделе - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что Верховная Рада может рассмотреть "ресурсный" законопроект на следующей пленарной неделе, которая начнётся 5 октября.

"На следующей пленарной неделе, я думаю, мы будем рассматривать законопроект №5600 по спецпроцедуре, как это предусматривает статья 119-1 Регламента", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Согласно статья 119-1 Регламента, Рада может рассматривать законопроект по особой процедуре в случае внесения в него поправок и предложений в количестве, которое в пять раз или более превышает количество его статей, но не менее 500.

При этом каждая фракция или депутатская группа сможет определить не более пяти неучтенных профильным комитетом поправок или предложений, а каждый внефракционный депутат - одну, на которых они настаивают. После этого комитет готовит уточнённую сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, включительно с учтенными им поправками и предложениями.