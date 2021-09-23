Полгода для вступления в силу закона о деолигархизации - это здравый срок для имплементации его норм, считает Арахамия

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что предусмотренный полугодовой срок вступления в силу закона о деолигархизации является достаточным для имплементации его норм.

"Это подготовительный срок, потому что СНБО должен подготовиться не только с точки зрения (создания - ИФ) реестра (олигархов - ИФ) - они сказали, что у них тестовый режим уже готов - а с точки зрения финансовой разведки, инструментов, которые нужно настроить, чтобы они работали. К тому же нужно самим представителям потенциальных олигархов предоставить время, чтобы они готовились: они не не декларировались ни разу как чиновники, а это сложный процесс... Поэтому мне кажется, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - сказал Арахамия в кулуарах парламента в четверг.

В свою очередь первый заместитель главы фракции Александр Корниенко объяснил, что полугодовой срок для вступления закона в силу предусмотрен также и потому что "будут подзаконные акты создаваться, в это время можно внести какие-то коррективы, если они будут проявляться".