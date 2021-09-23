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15:23 23.09.2021

Корниенко не исключает, что Разумкова пригласят на заседание фракции в Трускавце

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Корниенко не исключает, что Разумкова пригласят на заседание фракции в Трускавце

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает возможности пригласить председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на большое заседание фракции при участии президента, которое планируют провести в конце следующей недели в Трускавце Львовской области.

"Мы будем формально и неформально приглашать всех, кого считаем необходимым там видеть: это Кабмин, это силовики. И, если не будет накладок у господина спикера, возможно, тоже отправим ему приглашение. Но я знаю, что есть делегация межпарламентская, кажется, в Варшаву, в эти же даты", - сказал Корниенко в ответ на заявление Разумкова о том, что его не пригласили на заседание фракции в Трускавце.

Он подчеркнул, что это будет рабочее совещание, и все его участники в соответствующий срок получат приглашения "в той форме, в которой приглашения на рабочие совещания приходят".

"Заседание фракции в Трускавце - это не свадьба, мы не делаем специальных приглашений в стиле: знаете, есть сельская свадьба, модерная, современная, с цветами, без цветов", - пояснил Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

Теги: #разумков #слуга_народа #заседание
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