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14:40 23.09.2021

Киевсовет поддержал обращение по недопущению захвата земель территории столицы

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Киевсовет поддержал обращение по недопущению захвата земель территории столицы

Депутаты Киевсовета поддержали обращение к правоохранителям по незаконному изменению границы столицы в пользу области.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, соответствующее обращение к Киевскому облсовету, Офису генерального прокурора, НАБУ, Главному управлению СБУ в Киеве и территориальному управлению ГБР поддержали 88 депутатов.

По словам мэра, захват земель происходит в значительных масштабах и при "молчаливом содействии" чиновников Госгеокадастра.

Так, решением Киевского облсовета от 9 сентября этого года утверждена схема планирования территории Киевской области, с расширением территорий области. В частности, границ поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", что противоречит утвержденным границам города Киева.

"Департамент земельных ресурсов уже направил соответствующие сообщения о преступлении в ГБР, НАБУ, СБУ. А мэр Киева лично обратился к должностным лицам Киевской области, Госгеокадастра и правоохранительным органам с требованием не допустить нарушения прав территориальной громады города Киева", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #границы #киевсовет #земли #обращение
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