Большинство украинцев считает, что завершение конфликта в ОРДЛО и Крыму будет зависеть от РФ – исследование

Большинство украинцев считает, что завершение конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (67,2%) и вокруг Крыма (64,5%) будет зависит от РФ и ее позиции, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Харьковским институтом социологических исследований при сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA с марта по апрель 2021 года и презентованной в Офисе президента Украины.

Около трети опрошенных указывают, что конфликт должен быть решен Украиной (35,6% по ОРДЛО и 30,9% по Крыму). Значительно меньше тех, которые надеются на усилия европейских стран (14% по ОРДЛО и 11,7% по Крыму) и США (16,8% и 14% соответственно).

Возвращение ОРДЛО под контроль Украины воспринимают как реальную возможность 70,4% опрошенных (23,5% скептически настроены). Относительно перспектив возвращения Крыма 57,5% считают, что такое возвращение возможно, а 36,9% считают Крым потерянным для Украины.

Среди наиболее важных шагов на пути к восстановлению мира в Украине респондентами была указана необходимость разработки национальной стратегии прекращения вооруженного конфликта и восстановления мира (38%), улучшение информирования людей в Крыму и ОРДЛО о событиях в Украине (25,6%), создание возможности для диалога с обычными людьми из Крыма и ОРДЛО (22,7%).

По мнению большей части опрошенных (74,4%), инициатором создания государственного плана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру должен стать президент Украины. Куда меньшее количество респондентов ждет этого от Кабинета министров (31%) и Верховной Рады Украины (34,3%). В то же время каждый десятый украинец (10,7%) не считает нужным что-то делать, пока не закончится вооруженный конфликт, столько же респондентов (9,4%) не имеют мнения по этому поводу.

Более половины опрошенных (54%) указывает на то, что Украина не должна идти на компромиссы ради завершения конфликта на территории временно оккупированных ОРДЛО.

В то же время среди возможных компромиссов респонденты отмечали: предоставление ОРДЛО автономии в составе Украины (13%); предоставление ОРДЛО расширенных экономических полномочий в составе Украины (9,2%); предоставление русскому языку статуса второго государственного (8,5%); предоставление независимости самопровозглашенным республикам (5%); амнистия всех, кто служил в незаконных вооруженных формированиях в оккупированном Крыму и / или ОРДЛО (4,8%); отказ Украины от членства в НАТО (4,1%); отказ от курса евроинтеграции Украины (2,8%); признание Крыма территорией РФ (2,2%).

Опрос проводился по заказу проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН и финансируется Министерством иностранных дел Дании. Методология: face-to-face" интервью среди людей старше 18 лет в каждой области Украины и отдельно Киеве. Объем выборочной совокупности составляет 10 000 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 1% для Украины в целом и 5% для каждой отдельной области Украины и города.