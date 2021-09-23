События

14:29 23.09.2021

Большинство украинцев считает, что завершение конфликта в ОРДЛО и Крыму будет зависеть от РФ – исследование

2 мин читать
Большинство украинцев считает, что завершение конфликта в ОРДЛО и Крыму будет зависеть от РФ – исследование

Большинство украинцев считает, что завершение конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (67,2%) и вокруг Крыма (64,5%) будет зависит от РФ и ее позиции, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Харьковским институтом социологических исследований при сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA с марта по апрель 2021 года и презентованной в Офисе президента Украины.

Около трети опрошенных указывают, что конфликт должен быть решен Украиной (35,6% по ОРДЛО и 30,9% по Крыму). Значительно меньше тех, которые надеются на усилия европейских стран (14% по ОРДЛО и 11,7% по Крыму) и США (16,8% и 14% соответственно).

Возвращение ОРДЛО под контроль Украины воспринимают как реальную возможность 70,4% опрошенных (23,5% скептически настроены). Относительно перспектив возвращения Крыма 57,5% считают, что такое возвращение возможно, а 36,9% считают Крым потерянным для Украины.

Среди наиболее важных шагов на пути к восстановлению мира в Украине респондентами была указана необходимость разработки национальной стратегии прекращения вооруженного конфликта и восстановления мира (38%), улучшение информирования людей в Крыму и ОРДЛО о событиях в Украине (25,6%), создание возможности для диалога с обычными людьми из Крыма и ОРДЛО (22,7%).

По мнению большей части опрошенных (74,4%), инициатором создания государственного плана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру должен стать президент Украины. Куда меньшее количество респондентов ждет этого от Кабинета министров (31%) и Верховной Рады Украины (34,3%). В то же время каждый десятый украинец (10,7%) не считает нужным что-то делать, пока не закончится вооруженный конфликт, столько же респондентов (9,4%) не имеют мнения по этому поводу.

Более половины опрошенных (54%) указывает на то, что Украина не должна идти на компромиссы ради завершения конфликта на территории временно оккупированных ОРДЛО.

В то же время среди возможных компромиссов респонденты отмечали: предоставление ОРДЛО автономии в составе Украины (13%); предоставление ОРДЛО расширенных экономических полномочий в составе Украины (9,2%); предоставление русскому языку статуса второго государственного (8,5%); предоставление независимости самопровозглашенным республикам (5%); амнистия всех, кто служил в незаконных вооруженных формированиях в оккупированном Крыму и / или ОРДЛО (4,8%); отказ Украины от членства в НАТО (4,1%); отказ от курса евроинтеграции Украины (2,8%); признание Крыма территорией РФ (2,2%).

Опрос проводился по заказу проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН и финансируется Министерством иностранных дел Дании. Методология: face-to-face" интервью среди людей старше 18 лет в каждой области Украины и отдельно Киеве. Объем выборочной совокупности составляет 10 000 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 1% для Украины в целом и 5% для каждой отдельной области Украины и города.

Теги: #опрос #конфликт #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 23.09.2021
Более четверти украинцев за автономию ОРДЛО, столько же за их изоляцию – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

Более четверти украинцев за автономию ОРДЛО, столько же за их изоляцию – соцопрос центра "Социальный мониторинг"

12:58 23.09.2021
Зеленского на посту главы государства готовы поддержать 33% украинцев, Порошенко - 17%

Зеленского на посту главы государства готовы поддержать 33% украинцев, Порошенко - 17%

10:40 22.09.2021
МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

16:38 21.09.2021
Всего 14% украинцев считают, что законопроект об олигархах улучшит ситуацию в Украине – опрос соцслужбы "Градус"

Всего 14% украинцев считают, что законопроект об олигархах улучшит ситуацию в Украине – опрос соцслужбы "Градус"

12:05 21.09.2021
Улучшение состояния дорог за год заметили 82% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Улучшение состояния дорог за год заметили 82% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

12:55 18.09.2021
В Украине лучше всего к РФ относятся жители Северодонецка, Мариуполя, Харькова и Одессы, хуже всего – Львова - соцопрос

В Украине лучше всего к РФ относятся жители Северодонецка, Мариуполя, Харькова и Одессы, хуже всего – Львова - соцопрос

12:30 18.09.2021
Среди всех городов Украины больше всего удовлетворены качеством услуг жители Винницы – исследование

Среди всех городов Украины больше всего удовлетворены качеством услуг жители Винницы – исследование

02:02 16.09.2021
Около 90% опрошенных украинцев считают коррупцию одной из главных проблем страны

Около 90% опрошенных украинцев считают коррупцию одной из главных проблем страны

15:55 13.09.2021
Большинство украинцев не доверяют прокурорам, судьям и адвокатам – Active Group

Большинство украинцев не доверяют прокурорам, судьям и адвокатам – Active Group

12:53 07.09.2021
58% украинцев считают неправильным направление, в котором развивается государство – опрос

58% украинцев считают неправильным направление, в котором развивается государство – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Крищенко назначен замглавы КГГА

Возле Рады произошло столкновение участников акции и правоохранителей

Рада не будет в четверг рассматривать "ресурсный" законопроект

Суд позволил SkyUp сохранить за собой рейсы Киев-Стамбул

ПОСЛЕДНЕЕ

Ионушас из "Слуги народа" возглавил правоохранительный комитет Рады

Суд приговорил Крысина к 8 годам лишения свободы

Рада сняла с повестки дня пленарной недели "ресурсный" законопроект

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Лауреаты Нобелевской премии в этом году из-за пандемии получат награды, не покидая свои страны

Рада приступила к рассмотрению законопроекта о деолигархизации

"Голос", "Евросолидарность" и "Батькивщина" требуют отстранить Стефанчука от ведения заседания Рады в четверг

Крищенко назначен замглавы КГГА

"Слуга народа" собрала 160 подписей для запуска спецпроцедуры рассмотрения "ресурсного" законопроекта - Арахамия

Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для общения – Кремль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА