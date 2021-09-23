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14:14 23.09.2021

Суд приговорил Крысина к 8 годам лишения свободы

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Суд приговорил Крысина к 8 годам лишения свободы

Дарницкий районный суд Киева приговорил одного из фигурантов в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году Юрия Крысина к 8 годам лишения свободы.

"Юрий Крысин приговорен к 8 годам лишения свободы, гражданский иск удовлетворен частично", - написал в Фейсбуке адвокат Павел Дикань.

Как сообщалось, 19 февраля 2014 года в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана.

Вторым фигурантом в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Юрий Крысин.

 

Теги: #крысин #приговор
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