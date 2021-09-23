События

13:50 23.09.2021

Лауреаты Нобелевской премии в этом году из-за пандемии получат награды, не покидая свои страны

1 мин читать
Лауреаты Нобелевской премии в этом году из-за пандемии получат награды, не покидая свои страны

Лауреаты Нобелевской премии из-за продолжающейся пандемии COVID-19 второй год подряд будут получать награды в тех странах, в которых проживают, сообщают европейские СМИ со ссылкой на фонд Нобеля.

Традиционно Нобелевские премии по физике, химии, медицине и литературе вручаются в Швеции, однако из-за ограничений в связи с COVID-19 в прошлом году от такой церемонии решили отказаться. В этом году организаторы решили сделать так же.

При этом решения о том, как будет вручаться премия мира в Осло, пока не принято.

В этом году Нобелевская неделя стартует 4 октября с премии по медицине. 5 октября объявят обладателя премии по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе. Премия мира будет присуждена 8 октября, а 11 октября - премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Теги: #нобелевская_премия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 12.10.2020
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Милгром и Уилсон

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Милгром и Уилсон

12:25 09.10.2020
Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН

Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН

14:31 10.10.2019
Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

15:10 08.10.2019
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

14:20 07.10.2019
Нобелевскую премию по медицине дали за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Нобелевскую премию по медицине дали за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

14:48 17.02.2019
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

19:36 12.02.2019
На Нобелевскую премию мира в этом году номинировано более 300 кандидатов

На Нобелевскую премию мира в этом году номинировано более 300 кандидатов

12:41 05.10.2018
Нобелевскую премию мира присудили конголезскому медику Муквеге и иракской правозащитнице Мурад

Нобелевскую премию мира присудили конголезскому медику Муквеге и иракской правозащитнице Мурад

13:13 03.10.2018
Лауреатами нобелевской премии по химии стали ученые из США и Великобритании

Лауреатами нобелевской премии по химии стали ученые из США и Великобритании

14:11 02.10.2018
Нобелевскую премию дали за достижения в лазерной физике

Нобелевскую премию дали за достижения в лазерной физике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Крищенко назначен замглавы КГГА

Возле Рады произошло столкновение участников акции и правоохранителей

Рада не будет в четверг рассматривать "ресурсный" законопроект

Суд позволил SkyUp сохранить за собой рейсы Киев-Стамбул

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет поддержал обращение по недопущению захвата земель территории столицы

Большинство украинцев считает, что завершение конфликта в ОРДЛО и Крыму будет зависеть от РФ – исследование

Ионушас из "Слуги народа" возглавил правоохранительный комитет Рады

Суд приговорил Крысина к 8 годам лишения свободы

Рада сняла с повестки дня пленарной недели "ресурсный" законопроект

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Рада приступила к рассмотрению законопроекта о деолигархизации

"Голос", "Евросолидарность" и "Батькивщина" требуют отстранить Стефанчука от ведения заседания Рады в четверг

Крищенко назначен замглавы КГГА

"Слуга народа" собрала 160 подписей для запуска спецпроцедуры рассмотрения "ресурсного" законопроекта - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА