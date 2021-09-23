Рада приступила к рассмотрению законопроекта о деолигархизации

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №5599 о деолигархизации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты приняли решение рассматривать законопроект по спецпроцедуре - без права депутатов поставить все свои поправки к законопроекту. На голосование ставятся только основополагающие поправки к статьям законопроекта, которые одобрил профильный комитет.

Перед этим Рада не проголосовала за отстранение первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания по требованию оппозиционных фракций. Данное предложение поддержали всего 61 народный депутат (для принятия позитивного решения необходимо минимум 226 голосов "за").

Заявление от фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" поступило после того, как народные депутаты проголосовали за рассмотрение законопроекта о деолигархизации (№5599) по специальной процедуре, которая не даёт возможность народным депутатам поставить на обсуждение все поправки к документу.