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12:52 23.09.2021

Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для общения – Кремль

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Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для общения – Кремль

В Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - может состояться тогда, когда оба лидера будут готовы к этому и будет согласована повестка общения между ними.

На вопрос журналистов, готов ли российский лидер к встрече со своим украинским коллегой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, два президента встретятся, кода они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся".

Теги: #зеленский #встреча #путин
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