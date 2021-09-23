Во Львове задержали подозреваемого в убийстве мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году

Львовские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году, сообщает сайт Национальной полиции Украины.

В Нацполиции напомнили, что убийство произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия и установили подозреваемого. Житель Львова, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины и был объявлен в розыск.

Как отмечается в сообщении, несколько дней назад оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области.

21 сентября во Львове оперативники и следователи областной полиции задержали фигуранта. Кроме того, по результатам проведенных обысков полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

23 сентября задержанному будут избирать меру пресечения.