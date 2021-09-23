В Украине в пятницу будет холодно и дождливо, в выходные погода начнет улучшаться

В ближайшие сутки в Украине ожидается пасмурная, дождливая и ветреная погода, которую принесут атмосферные фронты с северо-запада Европы, сообщил Укргидрометцентр.

В выходные дни погода начнет улучшаться: дождей и облаков станет меньше, ветер ослабеет, а температура немного повысится.

В пятницу в Украине умеренные, на севере страны местами значительные дожди (лишь в южной и восточной части ночью без осадков).

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 9-14° тепла; на Закарпатье и в южной части 13-18°.

В Карпатах 24 сентября небольшой дождь (ночью с мокрым снегом); температура ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, Температура ночью 4-6°тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 сентября самая высокая температура днем была 30,0 в 2015г., самая низкая ночью -2,2 в 1881г.

В субботу в Украине, кроме западных и юго-западных областей, небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днём 11-16°, в западных и южных областях 15-20°.

В Киеве в субботу небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 12-14°.