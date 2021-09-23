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12:17 23.09.2021

Рада продлила пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации

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Рада продлила пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации

Верховная Рада продлила пленарное заседание в четверг до завершения рассмотрения во втором чтении законопроекта о деолигархизации (№5599).

За такое решение проголосовали 278 народных депутатов.

Как сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании, рассмотрение во втором чтении "ресурсного" законопроекта №5600 будет перенесено.

Стефанчук также отметил, что консультации лидеров фракций и групп, которые начались в начале одиннадцатого, проходят плодотворно.

По его словам, рассмотрение законопроекта о деолигархизации начнется в 12.30.

Теги: #законопроект #олигархи
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