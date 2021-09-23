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11:09 23.09.2021

Власти Киева должны быть привлечены к контролю за восстановлением костела Св. Николая - замглавы КГГА

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Власти Киева должны быть привлечены к контролю за восстановлением костела Св. Николая - замглавы КГГА

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Прокопив призывает Министерство культуры и информационной политики Украины включить представителей департамента охраны культурного наследия КГГА и депутатов Киевского городского совета в рабочую группу по восстановлению костела Святого Николая, сообщает пресс-служба КГГА.

"Со дня пожара скоро пройдет месяц, но до сих пор никто не получил четкого ответа: кто, когда, как будет восстанавливать собор, сколько это будет стоить", - отметил Прокопив.

Он подчеркнул, что городская власть, которую избрали киевляне на местных выборах, должна быть информирована о ходе восстановления костела Святого Николая.

"Мы знаем только из Facebook, что Министерство культуры создало некую рабочую группу. Как профильный заместитель главы КГГА призываю министерство включить в эту группу представителей департамента охраны культурного наследия КГГА, а также депутатов Киевского городского совета", - сказал Прокопив.

По его словам, такое сотрудничество поможет ускорить и улучшить процессы восстановления исторического памятника.

Как сообщалось, вечером 3 сентября в центре Киева загорелся костел Святого Николая. Поздно вечером в этот день пожар был потушен, никто из людей не пострадал. Огонь уничтожил уникальный орган, который размещался в здании.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что на восстановление храма, по предварительным оценкам, понадобится на менее 75 млн грн. По его словам, средства, которые перечисляют представители бизнеса, пойдут именно на противоаварийные работы. Предполагается, что они начнутся в середине октября.

7 сентября Киевско-Житомирский диоцез Римско-католической церкви в Украине призвал немедленно передать пострадавший в пожаре костел Святого Николая по ул. Большой Васильковской, 75 в Киеве в управление прихода.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической громаде.

Теги: #костел #кгга #восстановление
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