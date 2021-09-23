Под Радой проходят три митинга, правительственный квартал под усиленной охраной

Три различных акции проходят у здания Верховной Рады одновременно с утра в четверг, в связи с чем правительственный квартал усиленно охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Конституции возле парламента установлена сцена с партийной символикой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая организовывает митинг против политического преследования Виктора Медведчука, а также связанна с призывом имплементировать Минских соглашений и не допустить повышения тарифов.

Большие группы людей с флагами ОПЗЖ стоят в Мариинском парке, недалеко от здания парламента. Для того, чтобы пройти к парламенту со стороны гостиницы "Киев" по улице Грушевского, необходимо пройти через коридор длиной около 100 м из представителей Нацгвардии.

Ещё одна акция под Верховной Радой называется "Черная метка 5600". Ее суть заключается в информировании народных депутатов и граждан Украины по поводу рисков, которые заложены в "ресурсном" законопроекте №5600. Таким образом общество и активисты пытаются повлиять на конечную редакцию данного законопроекта.

Организатором мероприятия выступила общественная организация "Конституционно-правовой конгресс" и либертарианское движение "Свободная нация".

Кроме того, возле здания украинского парламента проходит акция движения "SaveФОП" - "Сохраните упрощенную систему налогообложения!".

Участники требуют от депутатов принять законопроект №3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о ежегодном повышении предельных объемов доходов для упрощенной системы налогообложения, восстановлении права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций, отмене коррупционного механизма кэш-бека, а также принятия законопроекта №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

В настоящее время на площади Конституции находится несколько сотен человек - участников различных акций.