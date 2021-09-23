События

09:42 23.09.2021

"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

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"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

АО "Укрзализныця" сообщило о повторном проседании земполотна под путями на перегоне Новоселица-Мамалыга, которое было зафиксировано ночью 23 сентября.

"Для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов-Черновцы направлен до конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики (поезд не делает остановок на станциях)", - отмечается в сообщении УЗ в Телеграм-канале.

Поезд №118/117 Чернигов-Черновцы прибудет в Черновцы, ориентировочно, в 10:15. Время задержки около двух часов.

К ликвидации последствий провала привлечены специалисты МЧС и "Укрзализныци".

В дальнейшем и до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса из обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на два часа.

Теги: #транспорт #укрзализныця #проседание
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