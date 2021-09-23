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09:39 23.09.2021

В аэропорту Херсона началась реконструкция ВПП, полеты прекращены

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В аэропорту Херсона началась реконструкция ВПП, полеты прекращены

В международном аэропорту "Херсон" стартовали работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает Херсонская ОГА.

"Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предусмотрено 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, средства уже пошли на разработку проектно-сметной документации", — отмечается в сообщении.

Проектом предусмотрена прокладка нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2 000 м) и на участке из бетонных плит (500 м).

Длина полосы будет увеличена до 2600 м, ширина — с 42 м до 60 м.

"Это позволит принимать самолеты Boeing 737-800, 900 и Airbus a321 до 10-12 раз в день, увеличить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год", - отмечается в сообщении.

Полеты из аэропорта уже прекращены.

Завершить работы и возобновить обслуживание рейсов планируется до конца 2021 года.

Работы выполняются в рамках программе президента Украины Зеленского "Большое строительство".

Аэропорт в Херсоне был построен в 1979 году. На сегодня состояние и несущая способность его ВПП не соответствуют современным требованиям авиакомпаний.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский сообщил о планах реконструировать в рамках программы "Большое строительство" 16 региональных аэропортов.

Теги: #большое_строительство #херсон #аэропорт
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