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08:28 23.09.2021

Байден отправится на саммит G20 в конце октября

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Байден отправится на саммит G20 в конце октября

Президент США Джо Байден планирует отправиться на саммит G20 в конце октября, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно источникам, Байден планирует принять участие в саммите G20 в Риме в конце следующего месяца, прежде чем отправиться на саммит ООН по климату COP26 в Глазго (Шотландия).

Белый дом намекнул на поездку в заявлении в среду.

В нем было объявлено, что Байден встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном "в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику в этом процессе".

После саммита G20, который пройдет с 30 по 31 октября в Риме, Байден в течение первой недели ноября примет участие в саммите по климату.

Теги: #сша #байден #саммит #g20
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