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08:05 23.09.2021

Полицейские и нацгвардейцы продолжат поиски улик по делу покушения на Шефира

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Полицейские и нацгвардейцы продолжат поиски улик по делу покушения на Шефира

Правоохранители продолжают поиски улик по делу об обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника Президента. Это боеприпасы калибра 7х62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследования то, что получили врачи из тела водителя, возможно, найдут еще одну в пробитом колесе Ауди А8. То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", – написал директор департамента коммуникаций на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Шевченко подчеркнул, что правоохранители установили местоположение стрелка в момент обстрела, которое "позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

По его словам допрошены свидетели - грибники, оказавшиеся невдалеке от места происшествия, и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. "Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи", – уточнил Шевченко.

Также правоохранителями изъяты на исследования ветви, вероятно сломанные самим стрелком при подготовке сектора обстрела.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет", – написал Шевченко.

Он добавил, что данное преступление похоже на покушение на Амину Окуеву 30 октября 2017 года. Также Шевченко добавил, что в тот раз правоохранители на третий день поисков нашли орудие преступления в лесополосе и смогли снять с него ДНК преступника.

"Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели как легковой автомобиль из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным", – подытожил Шевченко.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова проинформировала, что в расследовании дела необходимо по крайней мере три экспертизы - трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская.

 

Теги: #покушение #расследование #шефир
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