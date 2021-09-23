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07:55 23.09.2021

Главы МИД стран СБ ООН подчеркнули на встрече с Гутерришем необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану

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Главы МИД стран СБ ООН подчеркнули на встрече с Гутерришем необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану

Главы внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) провели встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

Как сообщил МИД РФ, на этой встрече "были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане".

"Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону", - говорится в сообщении.

Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Впервые в подобном заседании участвует новый глава британского МИД Элизабет Грасс.

Теги: #совбез #встреча #оон #мид
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