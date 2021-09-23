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07:23 23.09.2021

Американский медицинский регулятор одобрил введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям из категории повышенного риска

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Американский медицинский регулятор одобрил введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям из категории повышенного риска

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний находящимся в условиях повышенного воздействия вируса, говорится в заявлении ведомства.

"Сегодняшние действия демонстрируют, что наука и имеющиеся в настоящее время данные продолжают направлять принятие решений FDA в отношении вакцин COVID-19 во время пандемии", - цитируют СМИ заявление исполняющей обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

Бустерная доза должна вводиться, по крайней мере, через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.

Компания Johnson & Johnson заявила, что второй укол ее одноразовой вакцины COVID-19 значительно повысил эффективность препарата в Соединенных Штатах против среднетяжелых и тяжелых форм заболевания.

Данные о бустерных дозах вакцины от COVID-19 компании Moderna должны быть получены в течение нескольких недель, о чем сообщил ранее главный медицинский советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи.

В США к применению одобрены вакцины Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

Теги: #сша #доза #регулятор #вакцинация
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