События

07:32 23.09.2021

Двое украинских военнослужащих ранены за сутки на Донбассе

1 мин читать
Двое украинских военнослужащих ранены за сутки на Донбассе

Двое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе за минувшие сутки, российские наемники 12 раз нарушили режим тишины. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья военных – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В частности, на Приазовье противник трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного. Там же противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского противник дважды применил гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки российские наемники дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120-мм.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение", – подчеркнули в штабе.

"В течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:38 22.09.2021
С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

17:34 21.09.2021
На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

07:47 21.09.2021
С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

07:42 20.09.2021
Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

18:32 19.09.2021
На Донбассе с полуночи было 4 обстрела со стороны российских наемников, потерь нет

На Донбассе с полуночи было 4 обстрела со стороны российских наемников, потерь нет

07:46 19.09.2021
Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

17:50 18.09.2021
На Донбассе с начала суток российские наемники применили БПЛА – штаб ООС

На Донбассе с начала суток российские наемники применили БПЛА – штаб ООС

07:52 18.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

07:46 17.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

07:43 16.09.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: ООН это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества

Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский медицинский регулятор одобрил введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям из категории повышенного риска

Зеленский: ООН это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества

23 сентября: Какой сегодня праздник

Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

Кулеба провел в Нью-Йорке переговоры с министром иностранных дел Монголии

Ассоциация реинтеграции Крыма обратилась в парламент Франции в связи с визитом депутата Ламбера в Крым на выборы в Госдуму РФ

Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко

В машину Шефира стреляли венгерскими патронами - Енин

Президент Молдовы высказалась за вывод российских боеприпасов и войск из Приднестровья

Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА