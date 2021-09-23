Двое украинских военнослужащих ранены за сутки на Донбассе

Двое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе за минувшие сутки, российские наемники 12 раз нарушили режим тишины. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья военных – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В частности, на Приазовье противник трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного. Там же противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского противник дважды применил гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки российские наемники дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120-мм.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение", – подчеркнули в штабе.

"В течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сводке.