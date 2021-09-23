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07:03 23.09.2021

Зеленский: ООН это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества

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Зеленский: ООН это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ООН должна стать ближе к глобальным проблемам, используя действенные инструменты для их решения.

"Я действительно считаю, что мы иногда переводим решения проблем с одного года на другой. При всем уважении к Генассамблее ООН, я не вижу решения глобальных проблем. Но вижу риторику, что "все хотят". Мы все много чего хотим. Но должны быть действенные инструменты. Так же я считаю: если есть те или иные страны, имеют право "вето", но даже не приезжают - как это поможет людям? Организация Объединенных Наций - это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу "Дом" после выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что Украина не критикует, а инициирует новые форматы. В частности, предлагает создавать новые площадки для диалога именно там, где есть глобальные проблемы.

"Мы говорим: давайте делать саммиты, создавать новые платформы. Именно в тех местах, где есть проблемы. Потому что нужно быть ближе. Когда ты живешь с той или иной проблемой, например, оккупация Крыма, понимаешь - в чем она заключается, как ее можно решать. Поэтому и предложили провести у нас Крымскую платформу. Так же по всему миру есть много разных проблем. И мы готовы поддерживать, скажем, такую "децентрализацию" важных встреч", – отметил Зеленский.

Зеленский 22 сентября выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

 

Теги: #инструменты #проблемы #оон
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