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06:41 23.09.2021

Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

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Италия к концу года пожертвует миру 45 млн доз вакцин от COVID-19

Италия намерена до конца нынешнего года пожертвовать другим странам 45 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19, что в три раза больше, чем планировалось изначально, цитируют западные СМИ премьер-министра Италии Марио Драги.

"Мы пожертвуем дополнительно еще 30 млн доз к концу года, чтобы достичь общего количества в 45 млн доз", - приводят СМИ слова Драги.

По словам премьера, около половины этих доз уже поставлены в другие страны.

Как сообщил Драги в видеообращении на проводимом США саммите по коронавирусу, изначально правительство Италии обещало выделить миру 15 млн доз вакцин к концу этого года.

Теги: #вакцины #италия #коронавирус #поставки
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