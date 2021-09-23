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05:47 23.09.2021

Кулеба провел в Нью-Йорке переговоры с Министерка иностранных дел Монголии

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Кулеба провел в Нью-Йорке переговоры с Министерка иностранных дел Монголии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Нью-Йорке переговоры с министром иностранных дел Монголии Батмунх Батцецег.

"Мы расширяем географию украинской дипломатии согласно Стратегии внешнеполитической деятельности, ищем выгоду для Украины и ее интересов во всем мире", - цитирует Кулебу пресс-служба ведомства в среду вечером.

Министры обсудили развитие политического диалога между Украиной и Монголией, договорились о проведении политических консультаций между МИД двух стран, сотрудничество в международных организациях.

Отмечается, что Кулеба предложил возобновить деятельность Совместной межправительственной комиссии для увеличения объемов торговли и развития научно-технического сотрудничества между Украиной и Монголией.

Теги: #монголия #переговоры #мид
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Интерфакс-Украина
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