Ассоциация реинтеграции Крыма обратилась в парламент Франции в связи с визитом депутата Ламбера в Крым на выборы в Госдуму РФ

Депутат Национальной ассамблеи Франции от социалистического блока Жером Ламбер, который 17-19 сентября находился в оккупированном РФ Крыму в качестве "иностранного наблюдателя" на незаконных выборах в Государственную Думу РФ, был единственным прибывшим на это мероприятие публичным политиком из третьего государства с официальным статусом, при этом это уже четвертый визит французского политика на оккупированный полуостров с 2015 года, отмечает Ассоциация реинтеграции Крыма.

В связи с этим Ассоциация обратилась к руководству Национальной ассамблеи Франции, в профильные парламентские комитеты и ко всем коллегам Ламбера по фракции и руководству партий, которые ее формируют. "В нашем представлении отмечалось, что поступки французского парламентария Ламбера не только противоречат позиции Франции и ЕС и нормам международного права о территориальной целостности Украины. Указывалось, что они также являются формой прямого содействия массовым нарушениям прав человека, международным преступлениям и расовой дискриминации коренного крымскотатарского народа и других этнических групп", - говорится в сообщении.

В Ассоциации отмечают, что накануне приезда Ламбера в Крым Европейский парламент в резолюции 2021/2042 (INI) призвал наложить санкции на тех, кто обеспечивает выборы российской парламент на оккупированном полуострове, а МИД Франции заявило о заведомой ничтожности этого голосования.

В сообщении отмечается, что представление уже получило первые отзывы от французских политических сил, в частности от Социалистической партии.

Как сообщалось, российские СМИ сообщили, что в Крым в качестве "международных наблюдателей" на выборах в Госудуму РФ прибыли экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен, депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер, секретарь Экономического и социального совета Сербии Душан Петрович.

В МИД Украины в ответ на это заявили, что приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров для наблюдения за выборами в Госдуму РФ является их частной инициативой, никак не легитимизирующей незаконный избирательный процесс.