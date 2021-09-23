23 сентября: Какой сегодня праздник

23 сентября - Международный день жестовых языков, всемирный день бестраншейных технологий, день осеннего равноденствия в Японии, зороастрийский праздник Сэде, день шашек и международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.

1122-летие со дня основания города празднует Полтава, (899). Также в этот день во время Второй мировой войны, в 1943 году, город освободили от немецко-фашистских захватчиков. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

В этот день отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В 9 веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев и пострадал за это. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю Петру. О жизни Павла, также проповедовавшего православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.

Традиции: На Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). "С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину", — говорили в народе. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней и нечистой силы; настой из нее употребляли для излечения от простуды.

Рябине приписывали и чудодейственные свойства. Верили, что от бессонницы помогает простой обряд: нужно взять ветку рябины и очертить ею окружность вокруг себя. Поскольку рябину считали средством, изгоняющим злых духов, все окна в доме перед наступлением зимы украшали ее гроздьями.

Приметы:

Много рябины в лесу – к мрачной осени и суровой зиме. Мало рябины означало, что осень будет сухая, а зима – поздней.

Рябина, которую собрали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головную боль.

Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.

Ягоды клали под крышу домов для того, чтобы черт не вселился, а еще, чтобы в доме было счастье.

Те, кто 23 сентября отправляется в дорогу, могут быть спокойны: с ними ничего не случится.

Именины: Павел, Петр, Андрей, Климент, Антоний, Константин.