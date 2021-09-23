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02:31 23.09.2021

В машину Шефира стреляли венгерскими патронамы - Енин

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В машину Шефира стреляли венгерскими патронамы - Енин

Стрельбу по автомобилю помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира вели патронами, произведенными в Венгрии, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину", – сказал Енин в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" в среду вечером.

Он также подчеркнул, что автомобиль поразили 12 пуль.

"Две пули извлекли из раненого. Все пули пронзили автомобиль как банку - это никакой не бронированный автомобиль", – добавил замминистра МВС.

Теги: #эфир #патроны #производство
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