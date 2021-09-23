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01:25 23.09.2021

Президент Молдовы высказалась за вывод российских боеприпасов и войск из Приднестровья

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Президент Молдовы высказалась за вывод российских боеприпасов и войск из Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что позиция республики "о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил", остается неизменной.

"Наша позиция о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной. Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов (...), которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - подчеркнула Санду в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду.

Она выразила обеспокоенность тем, что в регионе "возникает все больше и больше кризисов в сфере безопасности".

"В условиях глобального, взаимозависимого мира их последствия влияют на всех. Если же говорить о нашем регионе, то мы серьезно обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью в ареале Черного моря", - сказал молдавский лидер.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся принципов мирного, политического решения конфликта в приднестровском регионе", - добавила Санду.

Кроме того, она заявила о необходимости выработки эффективных средств для защиты демократии в Молдове.

По ее мнению, "множество факторов угрожают демократии", среди которых дезинформация и коррупция.

Теги: #вывод #молдова #россия #войска
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