События

00:37 23.09.2021

Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

2 мин читать
Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оживить Устав Организации Объединенных Наций (ООН) ради единства и обеспечения равенства прав всех народов.

"Вы не найдете там (в Уставе – ИФ) слов "каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось признать, что он провалил испытание на единство", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

"Кто мог представить, что когда-нибудь средством дискриминации станут лекарства. В контексте постоянных разговоров о мировом продовольственном кризисе, интересно – неужели когда-нибудь мы точно также будем делить между собой хлеб и воду?", - задал вопрос Зеленский.

Гарантии, что в мире не будет новых вирусов, президент назвал столь же "крепкими", как и гарантии безопасности Будапештского меморандума.

По его словам, чтобы оживить ООН, нужна правда. Он считает, что поддержка миролюбивых усилий мирового сообщества могла бы предотвратить кризис в Афганистане.

"Наши военные эвакуировали более 700 человек. Это граждане Украины, а также граждане других государств, члены правозащитных организаций, журналисты. Вот это – преданность основным принципам ООН", - сказал Зеленский.

"Нам с вами, а значит – ООН – просто нужно снова поверить в себя. ООН долго слышит только критику. Обвинения, что ООН ничего не может. Самое страшное, что ООН стало Лигой Наций", - добавил президент.

Зеленский призвал лидеров государств – членов ООН показать, что "мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласования позиций. А просто сделаем", - сказал глава государства, добавив: "как Объединенные Нации, которые сделали свой выбор. Или их поступки будут наполнены содержанием, или эти кресла будут пустыми".

 

Теги: #устав #равенство #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:25 23.09.2021
Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

00:11 23.09.2021
Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

23:56 22.09.2021
Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

22:27 22.09.2021
Вопрос о представительстве талибов в ООН будет рассматриваться не раньше ноября

Вопрос о представительстве талибов в ООН будет рассматриваться не раньше ноября

03:44 22.09.2021
Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

18:45 21.09.2021
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

18:33 21.09.2021
Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

17:42 21.09.2021
Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

17:38 21.09.2021
Байден в ООН призывает выработать общие правила поведения в киберпространстве

Байден в ООН призывает выработать общие правила поведения в киберпространстве

17:31 21.09.2021
США должны только в крайних случаях решать проблемы в мире, используя вооруженные силы - Байден

США должны только в крайних случаях решать проблемы в мире, используя вооруженные силы - Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

Кулеба: процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся неприлично долго"

Кулеба: Мы работаем над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США в $1 млрд в год

Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

Для расследования покушения на Шефира необходимо минимум три экспертизы - Венедиктова

Без Украины НАТО будет слабее - Зеленский

Для расследования покушения на Шефира правоохранительные органы создадут совместную группу - генпрокурор

Суд Лондона отказал Суркису в связанном с национализацией ПриватБанка деле на $250 млн против Порошенко и Гонтаревой

Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Зеленский попросил генсека НАТО способствовать освобождению удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА