Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оживить Устав Организации Объединенных Наций (ООН) ради единства и обеспечения равенства прав всех народов.

"Вы не найдете там (в Уставе – ИФ) слов "каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось признать, что он провалил испытание на единство", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

"Кто мог представить, что когда-нибудь средством дискриминации станут лекарства. В контексте постоянных разговоров о мировом продовольственном кризисе, интересно – неужели когда-нибудь мы точно также будем делить между собой хлеб и воду?", - задал вопрос Зеленский.

Гарантии, что в мире не будет новых вирусов, президент назвал столь же "крепкими", как и гарантии безопасности Будапештского меморандума.

По его словам, чтобы оживить ООН, нужна правда. Он считает, что поддержка миролюбивых усилий мирового сообщества могла бы предотвратить кризис в Афганистане.

"Наши военные эвакуировали более 700 человек. Это граждане Украины, а также граждане других государств, члены правозащитных организаций, журналисты. Вот это – преданность основным принципам ООН", - сказал Зеленский.

"Нам с вами, а значит – ООН – просто нужно снова поверить в себя. ООН долго слышит только критику. Обвинения, что ООН ничего не может. Самое страшное, что ООН стало Лигой Наций", - добавил президент.

Зеленский призвал лидеров государств – членов ООН показать, что "мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласования позиций. А просто сделаем", - сказал глава государства, добавив: "как Объединенные Нации, которые сделали свой выбор. Или их поступки будут наполнены содержанием, или эти кресла будут пустыми".