Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает выдачу российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и Крыма доказательством безнаказанности и неуважения к международному праву.

"Выдача сотням тысяч украинцев на временно оккупированных территориях Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, Россия сама об этом официально заявляет и заставляет наших граждан принимать участие в выборах в российский парламент", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.