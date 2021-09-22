События

23:56 22.09.2021

Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

1 мин читать
Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны-члены Организации Объединенных наций (ООН) присоединиться к Совместной декларации участниц Крымской платформы.

"Приглашаю присоединиться к Декларации участниц Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

Он также выразил непонимание тем фактом, что ООН проигнорировало эту площадку для решения проблем международного права и оккупации.

Теги: #крымская_платформа #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:37 23.09.2021
Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

00:25 23.09.2021
Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

00:11 23.09.2021
Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

22:27 22.09.2021
Вопрос о представительстве талибов в ООН будет рассматриваться не раньше ноября

Вопрос о представительстве талибов в ООН будет рассматриваться не раньше ноября

21:35 22.09.2021
Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

03:44 22.09.2021
Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

18:45 21.09.2021
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

18:33 21.09.2021
Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

17:42 21.09.2021
Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

17:38 21.09.2021
Байден в ООН призывает выработать общие правила поведения в киберпространстве

Байден в ООН призывает выработать общие правила поведения в киберпространстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал оживить устав ООН ради единства и обеспечения равенства прав всех народов

Выдача российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву - Зеленский

Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

Кулеба: процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся неприлично долго"

Кулеба: Мы работаем над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США в $1 млрд в год

Для расследования покушения на Шефира необходимо минимум три экспертизы - Венедиктова

Без Украины НАТО будет слабее - Зеленский

Для расследования покушения на Шефира правоохранительные органы создадут совместную группу - генпрокурор

Суд Лондона отказал Суркису в связанном с национализацией ПриватБанка деле на $250 млн против Порошенко и Гонтаревой

Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Зеленский попросил генсека НАТО способствовать освобождению удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА