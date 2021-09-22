Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны-члены Организации Объединенных наций (ООН) присоединиться к Совместной декларации участниц Крымской платформы.

"Приглашаю присоединиться к Декларации участниц Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

Он также выразил непонимание тем фактом, что ООН проигнорировало эту площадку для решения проблем международного права и оккупации.