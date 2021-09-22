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21:56 22.09.2021

Кулеба: процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся неприлично долго"

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Кулеба: процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся неприлично долго"

Украина ведет с НАТО откровенный и дружественный разговор о том, что ее интеграция в Альянс не может длиться бесконечно, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это тот откровенный разговор (и он очень дружественный, кстати), который мы имеем с НАТО, о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал Кулеба в прямом эфире на своей странице в Facebook в среду.

Министр добавил, что процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся уже неприлично долго".

"Я думаю, всем надо более прагматично и практически подходить к этому вопросу, потому что не может быть бесконечная интеграция. Все должно иметь свою определенность и свою четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, потому это абсолютно естественный процесс, и мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции", - заверил он.

Кроме того, Кулеба отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно оценил украинские реформы и поблагодарил президента Украины за преданность курсу реформ.

"Но все мы также с вами понимаем, что есть страны в Альянсе, которые на самом деле не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции", - подчеркнул глава МИД.

 

Теги: #членство #сроки #нато
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