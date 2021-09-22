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21:35 22.09.2021

Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

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Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на всех встречах, в ходе визита в США, консолидирует поддержку Крымской платформы и привлекает помощь партнеров в деле освобождения украинских политзаключенных, которых Кремль держит на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Первая сквозная тема всех встреч - это освобождение украинских политзаключенных, которых Кремль держит на оккупированных территориях Украины и территории РФ. Мы передаем список этих людей и просим помочь в их освобождении. Вторая тема, которая звучит на всех встречах - это Крымская платформа. Все собеседники очень положительно ее комментируют. Мы обсуждаем дальнейшее развитие этой инициативы", - цитирует выступление министра во время онлайн-брифинга в Нью-Йорке в ходе визита украинской делегации для участия в высоком сегменте 76-й сессии ГА ООН пресс-служба ведомства в обнародованном в среду вечером сообщении.

Кулеба рассказал о встрече президента с Генеральным секретарем ООН, президентом Генеральной ассамблеи ООН, Генеральным секретарем НАТО и президентом Турции.

"Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество Украины и Турции в сфере безопасности и обороны. Между нашими странами есть несколько очень амбициозных проектов в сфере военно-технического сотрудничества. Это производство беспилотников, кораблей для Военно-Морских сил Украины ", - сообщил министр.

Кулеба добавил, что в Украине будет построен завод по производству беспилотников Bayraktar. По его словам, Эрдоган и Зеленский настроены развивать торговлю между Украиной и Турцией в интересах украинской экономики, бизнеса и предпринимателей.

"Очень дружеская встреча и положительный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Важно, что она состоялась накануне встречи Генсека НАТО с министром иностранных дел России. Генеральный секретарь НАТО положительно оценил реформы в Украине и выразил благодарность президенту Украины за решительность в их воплощении", - отметил он.

Министр рассказал, что использует возможность Генассамблеи ООН для встреч с министрами иностранных дел Египта, Монголии, Мозамбика и встречи министров ГУАМ, в которую входят Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.

Теги: #зеленский #крымская_платформа #политзаключенные
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