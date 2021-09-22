События

21:12 22.09.2021

Для расследования покушения на Шефира необходимо минимум три экспертизы - Венедиктова

1 мин читать
Для расследования покушения на Шефира необходимо минимум три экспертизы - Венедиктова

В расследовании дела об обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира необходимо по крайней мере три экспертизы - трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

      "Мы не можем делать какие-то выводы, даже назначать экспертизы, пока мы не систематизируем информацию и не проанализируем ее. Но сейчас уже понятно, исходя из тех найденных 20 гильз, проведенных допросов потерпевших и свидетеля, мы уже знаем, что нужно будет назначить, по крайней мере, три экспертизы. Это трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. К 8 утра у нас будет больше информации", - сказала Венедиктова в эфире программы ТСН в эфире телеканала "1+1" в среду.

      По ее словам, сейчас заканчивают первоочередные оперативно-розыскные действия.

      Она отметила, что и первому помощнику президента, и его водителю Александру Иванькову присвоен статус потерпевших.

      "Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание - как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивании и т.д. Нет - это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто", - убеждена генпрокурор.

      Венедиктова считает, что речь идет именно о покушении на убийство.

Теги: #покушение #экспертизы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:27 22.09.2021
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к покушению на Шефира - Нацполиция

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к покушению на Шефира - Нацполиция

18:49 22.09.2021
Посольство США надеется, что виновные в обстреле авто Шефира будут привлечены к ответственности

Посольство США надеется, что виновные в обстреле авто Шефира будут привлечены к ответственности

17:36 22.09.2021
Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

15:15 22.09.2021
Подоляк: У Шефира нет конфликтов с командой Зеленского, покушение на него – попытка эту команду запугать

Подоляк: У Шефира нет конфликтов с командой Зеленского, покушение на него – попытка эту команду запугать

15:06 22.09.2021
Глава Нацполиции о версиях покушения: госдеятельность Шефира, давление на высшее руководство, дестабилизация в стране, в том числе при возможном участии иностранных спецслужб

Глава Нацполиции о версиях покушения: госдеятельность Шефира, давление на высшее руководство, дестабилизация в стране, в том числе при возможном участии иностранных спецслужб

14:47 22.09.2021
Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

12:01 22.09.2021
Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

14:45 30.08.2021
Обвинение против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд

Обвинение против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд

19:00 06.08.2021
В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

10:11 14.05.2021
Полковника полиции в Сумской области подозревают в покушении на убийство егеря

Полковника полиции в Сумской области подозревают в покушении на убийство егеря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся неприлично долго"

Кулеба: Мы работаем над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США в $1 млрд в год

Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

Без Украины НАТО будет слабее - Зеленский

Для расследования покушения на Шефира правоохранительные органы создадут совместную группу - генпрокурор

Суд Лондона отказал Суркису в связанном с национализацией ПриватБанка деле на $250 млн против Порошенко и Гонтаревой

Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Зеленский попросил генсека НАТО способствовать освобождению удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

США за год пожертвуют бедным странам еще 500 млн доз вакцины Pfizer, пообещал Байден

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА