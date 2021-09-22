Для расследования покушения на Шефира необходимо минимум три экспертизы - Венедиктова

В расследовании дела об обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира необходимо по крайней мере три экспертизы - трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Мы не можем делать какие-то выводы, даже назначать экспертизы, пока мы не систематизируем информацию и не проанализируем ее. Но сейчас уже понятно, исходя из тех найденных 20 гильз, проведенных допросов потерпевших и свидетеля, мы уже знаем, что нужно будет назначить, по крайней мере, три экспертизы. Это трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. К 8 утра у нас будет больше информации", - сказала Венедиктова в эфире программы ТСН в эфире телеканала "1+1" в среду.

По ее словам, сейчас заканчивают первоочередные оперативно-розыскные действия.

Она отметила, что и первому помощнику президента, и его водителю Александру Иванькову присвоен статус потерпевших.

"Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание - как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивании и т.д. Нет - это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто", - убеждена генпрокурор.

Венедиктова считает, что речь идет именно о покушении на убийство.