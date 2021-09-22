События

20:47 22.09.2021

Без Украины НАТО будет слабее - Зеленский

1 мин читать
Без Украины НАТО будет слабее - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина является одной из самых приоритетных стран для вступления в НАТО, дальше выбор за Альянсом.

"Я считаю, что мы в этом направлении (вступления в НАТО – ИФ) одна из самых приоритетных стран и дальше выбор за НАТО", - заявил Зеленский журналистам в Нью-Йорке.

По мнению главы государства, "Украина не находится в "глухом углу" относительно потенциального членства в Североатлантическом Альянсе.

"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что без такого государства, как она, Альянс будет слабее. И это уже дальше будет выбор самих стран Альянса, хотят ли они иметь мощный Альянс, мощное НАТО и защищаться, особенно маленькие страны, которые, вступая в Альянс, очень верили в такую защиту", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина со своей стороны сделала все для вступления в НАТО.

Теги: #зеленский #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:35 22.09.2021
Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

Кулеба: Украина ГА ООН привлекает поддержку партнеров для развития Крымской платформы и освобождения политзаключенных

19:52 22.09.2021
Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

19:40 22.09.2021
Зеленский попросил генсека НАТО способствовать освобождению удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев

Зеленский попросил генсека НАТО способствовать освобождению удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев

19:36 22.09.2021
Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

18:59 22.09.2021
Для стран, стремящихся ко вступлению в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский на встрече со Столтенбергом

Для стран, стремящихся ко вступлению в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский на встрече со Столтенбергом

18:08 22.09.2021
Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

17:36 22.09.2021
Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

13:54 22.09.2021
Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

12:22 22.09.2021
Публичная реакция Зеленского из-за покушения на Шефира будет скоро, исполнителю и заказчикам не избежать наказания – пресс-секретарь

Публичная реакция Зеленского из-за покушения на Шефира будет скоро, исполнителю и заказчикам не избежать наказания – пресс-секретарь

12:01 22.09.2021
Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: Мы работаем над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США в $1 млрд в год

Для расследования покушения на Шефира необходимо минимум три экспертизы - Венедиктова

Для расследования покушения на Шефира правоохранительные органы создадут совместную группу - генпрокурор

Суд Лондона отказал Суркису в связанном с национализацией ПриватБанка деле на $250 млн против Порошенко и Гонтаревой

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к покушению на Шефира - Нацполиция

США за год пожертвуют бедным странам еще 500 млн доз вакцины Pfizer, пообещал Байден

Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

Посольство США надеется, что виновные в обстреле авто Шефира будут привлечены к ответственности

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА