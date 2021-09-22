Без Украины НАТО будет слабее - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина является одной из самых приоритетных стран для вступления в НАТО, дальше выбор за Альянсом.

"Я считаю, что мы в этом направлении (вступления в НАТО – ИФ) одна из самых приоритетных стран и дальше выбор за НАТО", - заявил Зеленский журналистам в Нью-Йорке.

По мнению главы государства, "Украина не находится в "глухом углу" относительно потенциального членства в Североатлантическом Альянсе.

"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что без такого государства, как она, Альянс будет слабее. И это уже дальше будет выбор самих стран Альянса, хотят ли они иметь мощный Альянс, мощное НАТО и защищаться, особенно маленькие страны, которые, вступая в Альянс, очень верили в такую защиту", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина со своей стороны сделала все для вступления в НАТО.