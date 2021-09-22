Для расследования покушения на Шефира правоохранительные органы создадут совместную группу - генпрокурор

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира будет расследоваться несколькими правоохранительными органами, для взаимодействия между которыми будет создана совместная следственная группа, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"По результатам сегодняшнего совещания мы создаем отдельную группу, где будет совместная следственная группа представителей разных правоохранительных органов, мы будем коммуницировать", - сказала Венедиктова в эфире программы ТСН в эфире телеканала "1+1" в среду.

Она также допустила изменение квалификации уголовного производства, которое в настоящее время открыто по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ст.115 Уголовного кодекса Украины). "Если будет потребность в изменении квалификации, это произойдет", - сказала генпрокурор.

Венедиктова также рассказала, что во время обстрела скорость автомобиля, в котором ехал Шефир, была небольшой – 60-70 км/ч, "потому что нужно было зайти на поворот".

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.