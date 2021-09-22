Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений Вооруженных сил Украины и Альянса, сообщается на сайте главы государства в среду.

Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом.