Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к покушению на Шефира - Нацполиция

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к покушению на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя, в настоящее время продолжаются.

Как отмечается в сообщении Национальной полиции Украины в Фейсбук, на месте работает следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, криминалистическая лаборатория, следователи и кинологи полиции Киевской области.

Отдельно привлечены подразделения Национальной гвардии Украины и спецподразделения для детального осмотра территории лесного массива. Для поиска используются квадрокоптеры, металлоискатели и специализированное оборудование криминалистической лаборатории для поиска следов и вещественных доказательств.

С места происшествия изъяты трассологические следы, продолжается сбор информации для дальнейшего анализа. Устанавливаются возможные свидетели происшествия.

На месте совершения нападения продолжает работать руководство полиции Киевской области, а также руководство Национальной полиции Украины и МВД.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.