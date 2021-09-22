США за год пожертвуют бедным странам еще 500 млн доз вакцины Pfizer, пообещал Байден

Вашингтон закупает еще 500 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 компании Pfizer для поставки их в другие страны до конца сентября 2022 года, заявил в среду президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю еще об одном историческом обязательстве - США закупают еще 500 млн доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать их странам с низким и средним уровнем дохода", - сказал Байден, выступая на открытии саммита по климату.

Он отметил, что эти дозы вакцины будут поставлены к 22 сентября 2022 года.

Таким образом, общее число пожертвованных Вашингтоном доз вакцин превысит 1 млрд.

Как сообщали ранее в среду западные СМИ, ссылаясь на источник, знакомый с планами президента, покупка обойдется правительству США в $3,5 млрд, или в $7 за дозу препарата.

В заявлении компаний Pfizer и BioNtech говорится, что вакцину поставят в 92 бедные страны и страны с низким уровнем дохода, а также 55 государствам Африканского союза.

В июне Байден объявил о закупке первого полумиллиона доз вакцины. Их распределение среди бедных стран началось в августе.