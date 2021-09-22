Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его ещё не приглашали на большое совещание президента Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа" и представителями Кабинета министров Украины, которое может состояться в конце следующей недели.

"Нет, по состоянию на сегодняшний день меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я же не хожу в гости без приглашения", - сказал Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в среду.

Как сообщалось, 21 сентября спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук проинформировала, что президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей недели соберёт депутатов из фракции и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, вероятно, в одной из областей запада Украине.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года, плана законопроектных работ.