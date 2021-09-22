События

19:06 22.09.2021

Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

1 мин читать
Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его ещё не приглашали на большое совещание президента Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа" и представителями Кабинета министров Украины, которое может состояться в конце следующей недели.

"Нет, по состоянию на сегодняшний день меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я же не хожу в гости без приглашения", - сказал Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в среду.

Как сообщалось, 21 сентября спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук проинформировала, что президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей недели соберёт депутатов из фракции и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, вероятно, в одной из областей запада Украине.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года, плана законопроектных работ.

Теги: #разумков #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:23 22.09.2021
Разумков не намерен подавать в отставку

Разумков не намерен подавать в отставку

13:58 22.09.2021
На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

15:19 21.09.2021
Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

14:45 21.09.2021
Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

14:35 21.09.2021
Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

13:29 20.09.2021
Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

12:28 20.09.2021
Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

10:52 20.09.2021
"Слуга народа" против повестки дня от Аппарата Рады

"Слуга народа" против повестки дня от Аппарата Рады

08:24 20.09.2021
"Слуга народа" проведет вечером заседание фракции

"Слуга народа" проведет вечером заседание фракции

22:56 17.09.2021
Разумков рассказал о замене его охраны

Разумков рассказал о замене его охраны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Для расследования покушения на Шефира правоохранительные органы создадут совместную группу - генпрокурор

Суд Лондона отказал Суркису в связанном с национализацией ПриватБанка деле на $250 млн против Порошенко и Гонтаревой

Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Зеленский попросил генсека НАТО способствовать освобождению удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев

Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к покушению на Шефира - Нацполиция

США за год пожертвуют бедным странам еще 500 млн доз вакцины Pfizer, пообещал Байден

Для стран, стремящихся ко вступлению в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский на встрече со Столтенбергом

Посольство США надеется, что виновные в обстреле авто Шефира будут привлечены к ответственности

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА