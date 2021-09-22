Для стран, стремящихся ко вступлению в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский на встрече со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для стран, стремящихся стать членами НАТО, необходима четкая временная перспектива.

Как написал президент Украины в твиттер-аккаунте в среду, об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Евроатлантический курс нашего государства неизменен", - заверил Зеленский.

Он также поблагодарил генсекретаря НАТО за неизменную поддержку Украины и участие представителя НАТО в саммите "Крымской платформы" в Киеве.