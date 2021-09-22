Посольство США надеется, что виновные в обстреле авто Шефира будут привлечены к ответственности

Посольство США в Украине заявило, что надеется на скорейшее расследование обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира, чтобы привлечь виновных к ответственности.

"Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении посольства в Twitter в среду.

В диппредставительстве указали, что криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным.

"Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления", - отмечается в сообщении американского посольства.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.