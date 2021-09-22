Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на своем заседании в декабре.

Об этом говорится в письме председателя комиссии Джанни Букиккио на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обнародованному народным депутатом Алексеем Гончаренко в Телеграм-канале.

"Венецианская комиссия подготовит свое заключение (по законопроекту № 5599 - ИФ) для принятия на своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021", - говорится в письме.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

В Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении 23 сентября.