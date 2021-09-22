События

18:33 22.09.2021

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

1 мин читать
Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на своем заседании в декабре.

Об этом говорится в письме председателя комиссии Джанни Букиккио на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обнародованному народным депутатом Алексеем Гончаренко в Телеграм-канале.

"Венецианская комиссия подготовит свое заключение (по законопроекту № 5599 - ИФ) для принятия на своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021", - говорится в письме.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

В Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении 23 сентября.

Теги: #венецианская_комиссия #олигархи #заключение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 21.09.2021
Всего 14% украинцев считают, что законопроект об олигархах улучшит ситуацию в Украине – опрос соцслужбы "Градус"

Всего 14% украинцев считают, что законопроект об олигархах улучшит ситуацию в Украине – опрос соцслужбы "Градус"

01:04 18.09.2021
Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

16:22 17.09.2021
Разумков и Шмыгаль участвовали в совещании у Зеленского по подготовке законопроектов о деолигархизации и "ресурсного" законопроекта - нардеп Кравчук

Разумков и Шмыгаль участвовали в совещании у Зеленского по подготовке законопроектов о деолигархизации и "ресурсного" законопроекта - нардеп Кравчук

15:55 17.09.2021
Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

14:47 17.09.2021
Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

13:34 17.09.2021
В "Евросолидарности" против рассмотрения антиолигархического закона без заключения Венецианской комиссии

В "Евросолидарности" против рассмотрения антиолигархического закона без заключения Венецианской комиссии

13:44 16.09.2021
Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

09:19 16.09.2021
Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

12:50 15.09.2021
Определять список "олигархов" должна комиссия независимых экспертов, в частности международников, а не СНБО – лидер "Голоса"

Определять список "олигархов" должна комиссия независимых экспертов, в частности международников, а не СНБО – лидер "Голоса"

11:58 15.09.2021
Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и в образовании - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство США надеется, что виновные в обстреле авто Шефира будут привлечены к ответственности

Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Монастырский взял дело об убийстве предпринимателя в Черкассах под контроль

Командиру ракетных кораблей ЧФ РФ сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА