События

18:08 22.09.2021

Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

1 мин читать
Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США обсудил с президентом Microsoft Брэдом Смитом расширение присутствия корпорации в Украине.

"Мы заинтересованы в создании в Украине дата-центра Azure. Также речь шла об участии Microsoft в разработке систем электронного голосования, антикоррупционных программ и о взаимодействии в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации", - написал Зеленский в Twitter в среду.

Как сообщается на сайте главы государства, в ходе разговора было отмечено, что в настоящее время в Украине создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества Украины с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов, уделив особое внимание построению в Украине инфраструктуры для облачных сервисов.

Зеленский пригласил президента Microsoft посетить Украину в удобное для него время.

Теги: #microsoft #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 22.09.2021
Для стран, стремящихся ко вступлению в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский на встрече со Столтенбергом

Для стран, стремящихся ко вступлению в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский на встрече со Столтенбергом

17:36 22.09.2021
Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

13:54 22.09.2021
Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

12:22 22.09.2021
Публичная реакция Зеленского из-за покушения на Шефира будет скоро, исполнителю и заказчикам не избежать наказания – пресс-секретарь

Публичная реакция Зеленского из-за покушения на Шефира будет скоро, исполнителю и заказчикам не избежать наказания – пресс-секретарь

12:01 22.09.2021
Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

Зеленский проинформирован о покушении на Шефира - пресс-служба ОП

10:52 22.09.2021
Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

09:30 22.09.2021
Зеленский и Эрдоган обсудили в Нью-Йорке ЗСТ и военно-техническое сотрудничество

Зеленский и Эрдоган обсудили в Нью-Йорке ЗСТ и военно-техническое сотрудничество

09:14 22.09.2021
Зеленский призвал генсека ООН Гутерриша поддержать "Крымскую платформу"

Зеленский призвал генсека ООН Гутерриша поддержать "Крымскую платформу"

22:57 21.09.2021
В Нью-Йорке Зеленский встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами

В Нью-Йорке Зеленский встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами

22:02 21.09.2021
Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии, подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности

Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии, подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство США надеется, что виновные в обстреле авто Шефира будут привлечены к ответственности

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Монастырский взял дело об убийстве предпринимателя в Черкассах под контроль

Командиру ракетных кораблей ЧФ РФ сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА