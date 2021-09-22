Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ, сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Комитет только что рекомендовал (законопроект - ИФ) по реформе СБУ. В зале 5.10.21", - написала Безуглая в Facebook.

Ранее с поддержкой реформы СБУ выступили Соединенные Штаты Америки.

"США поддерживают план Украины по реформированию СБУ путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, обнародованном 1 сентября.

Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.