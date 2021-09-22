События

17:36 22.09.2021

Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

3 мин читать
Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной версией покушения на своего помощника Сергея Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на курс и деятельность президентской команды по ограничению их влияния в Украине.

"Таких шагов в отношении близких людей президента даже в очень сложное время после 2014 года не было. То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы (команда Зеленского – ИФ) хотим делать. И даже то, что нам еще не удалось – это направление нами выбрано правильно. Это говорит о том, что, если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из их рук это уходит. Поэтому я считаю, что это одна из вероятных версий того, что, к сожалению, произошло", - сказал Зеленский в Нью-Йорке в среду в комментарии телеканалу "Дом".

При этом глава государства подчеркнул, что "не собирается их (политико-финансовые группы - ИФ) обвинять". "Будем ждать следствия", - сказал президент.

По словам Зеленского, правоохранители будут искать непосредственных исполнителей покушения на убийство Шефира. "Я не могу сказать с уверенностью, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли… Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы намного открытее работают, и для общества в том числе, поэтому никаких запугиваний. Просто нужно сделать свою работу и соответствующие выводы", - сказал он.

Президент также сказал, что расценивает покушение на Шефира как давление непосредственно на него. "Для меня важна сложившаяся ситуация - и даже не из-за того, что это мой товарищ, хотя это мой очень теплый и близкий друг - что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки, такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский предупреждал о том, что "ответ президентской команды на покушение на Шефира будет сильным".

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, обстрел автомобиля первого помощника президента Украины связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

В то же время он отметил, что "не следует все сводить только к олигархам, поскольку больше рисков, на его взгляд, связаны с решениями Совета национальной безопасности и обороны, которая применяла санкции и в отношении олигархов и их структур, криминалитета и контрабандистов".

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Теги: #покушение #зеленский #шефир #версия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 22.09.2021
Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

17:00 22.09.2021
Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

15:43 22.09.2021
Причастные к покушению на Шефира будут отвечать за содеянное по закону – Ермак

Причастные к покушению на Шефира будут отвечать за содеянное по закону – Ермак

15:15 22.09.2021
Подоляк: У Шефира нет конфликтов с командой Зеленского, покушение на него – попытка эту команду запугать

Подоляк: У Шефира нет конфликтов с командой Зеленского, покушение на него – попытка эту команду запугать

15:06 22.09.2021
Глава Нацполиции о версиях покушения: госдеятельность Шефира, давление на высшее руководство, дестабилизация в стране, в том числе при возможном участии иностранных спецслужб

Глава Нацполиции о версиях покушения: госдеятельность Шефира, давление на высшее руководство, дестабилизация в стране, в том числе при возможном участии иностранных спецслужб

14:52 22.09.2021
Водителя Шефира прооперировали после обстрела, его жизни ничего не угрожает - Монастырский

Водителя Шефира прооперировали после обстрела, его жизни ничего не угрожает - Монастырский

14:47 22.09.2021
Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

13:54 22.09.2021
Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

13:28 22.09.2021
Медики утверждают, что угрозы жизни водителя Шефира нет – прокурор

Медики утверждают, что угрозы жизни водителя Шефира нет – прокурор

12:34 22.09.2021
Покушение на Шефира - это "привет президенту", считает Арахамия

Покушение на Шефира - это "привет президенту", считает Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Монастырский взял дело об убийстве предпринимателя в Черкассах под контроль

Командиру ракетных кораблей ЧФ РФ сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

Берлин не признал выборы в Крыму

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА