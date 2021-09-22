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16:09 22.09.2021

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

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СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

Служба безопасности Украины при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" расследует нарушения, имевшие место при предоставлении услуг по ремонту колесных пар.

Как отмечается в сообщении на сайте УЗ в среду, сотрудники Аппарата провели служебную проверку одного из филиалов компании. Проверяли соблюдение договорных обязательств по договорам услуг по ремонту колесных пар пассажирских вагонов, которые были заключены в 2018-2019 гг.

Проверка установила, что без контроля со стороны должностных лиц производственных подразделений филиала услуги по ремонту были оплачены при отсутствии документально подтвержденных оснований.

Были выявлены факты сдвоенной оплаты за предоставленные услуги. В целом по результатам проверки потенциальные убытки, причиненные "Укрзализныце", могут превысить 66 млн грн.

Результаты проверки безотлагательно были направлены в СБУ, где по данному факту открыто уголовное производство.

Генеральному и исполнительному директору одной из коммерческих структур, организовавших противоправную схему, объявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Следствием уже подтвержден ущерб почти на 2 млн грн.

Теги: #транспорт #сбу #нарушения #укрзализныця
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