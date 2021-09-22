Берлин не признал выборы в Крыму

Берлин серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах в РФ и не признает выборы в Крыму из-за "нарушения Россией территориальной целостности Украины", заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Отсюда следует, что мы не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - сказала Деммер в среду журналистам.

Она заявила, что Германия внимательно следила за голосованием в РФ: "Правительство ФРГ очень серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах.