События

15:56 22.09.2021

Берлин не признал выборы в Крыму

1 мин читать
Берлин не признал выборы в Крыму

Берлин серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах в РФ и не признает выборы в Крыму из-за "нарушения Россией территориальной целостности Украины", заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Отсюда следует, что мы не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - сказала Деммер в среду журналистам.

Она заявила, что Германия внимательно следила за голосованием в РФ: "Правительство ФРГ очень серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах.

Теги: #крым #непризнание #выборы #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 22.09.2021
Рада призывает международное сообщество дать оценку выборам в Госдуму РФ и фактам незаконного голосования

Рада призывает международное сообщество дать оценку выборам в Госдуму РФ и фактам незаконного голосования

07:28 22.09.2021
Турция не признает вхождение Крыма в состав России - Эрдоган

Турция не признает вхождение Крыма в состав России - Эрдоган

17:13 21.09.2021
Добкин и глава местного Нацкорпуса Немичев идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

Добкин и глава местного Нацкорпуса Немичев идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

14:57 21.09.2021
ЕС не признает так называемые выборы в Госдуму РФ, состоявшиеся в оккупированном Крыму

ЕС не признает так называемые выборы в Госдуму РФ, состоявшиеся в оккупированном Крыму

12:00 21.09.2021
Варшава заявила о незаконности проведения выборов РФ в оккупированном Крыму

Варшава заявила о незаконности проведения выборов РФ в оккупированном Крыму

09:10 21.09.2021
Турция заявляет о непризнании выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму

Турция заявляет о непризнании выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму

18:41 20.09.2021
СБУ открыла уголовное производство по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ

СБУ открыла уголовное производство по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ

18:39 20.09.2021
"Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря

"Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря

15:12 20.09.2021
СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ за помощь РФ в захвате воздушного пространства при оккупации Крыма

СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ за помощь РФ в захвате воздушного пространства при оккупации Крыма

14:02 20.09.2021
Порошенко требует расследовать, почему власти разрешили незаконные выборы в Госдуму на территории Украины

Порошенко требует расследовать, почему власти разрешили незаконные выборы в Госдуму на территории Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и в образовании - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

Причастные к покушению на Шефира будут отвечать за содеянное по закону – Ермак

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации

Подоляк: У Шефира нет конфликтов с командой Зеленского, покушение на него – попытка эту команду запугать

Глава Нацполиции о версиях покушения: госдеятельность Шефира, давление на высшее руководство, дестабилизация в стране, в том числе при возможном участии иностранных спецслужб

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА