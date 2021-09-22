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15:43 22.09.2021

Причастные к покушению на Шефира будут отвечать за содеянное по закону – Ермак

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Причастные к покушению на Шефира будут отвечать за содеянное по закону – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира будут отвечать за содеянное по закону.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон", - написал Ермак на своей странице в Фейсбуке.

Ермак также призвал полицию и другие правоохранительные службы принять все необходимые меры для задержания нападавшего. "Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", - отметил глава Офиса президента.

Ранее сам глава государства заявил о том, что "ответ президентской команды ввиду покушения на Шефира будет сильным".

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Теги: #ермак #шефир
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